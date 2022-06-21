У романтичній сукні і з діамантовими прикрасами: Періс Гілтон на фестивалі у Каннах

У романтичній сукні і з діамантовими прикрасами: Періс Гілтон на фестивалі у Каннах

Світська левиця у ніжному аутфіті відвідала захід на Лазуровому узбережжі.

Періс Гілтон нині перебуває в Каннах, де триває міжнародний фестиваль "Каннські леви". В його межах у Театрі Дебюссі відбувся захід під назвою "Революції NFT і що це означає для брендів".

У ньому взяла участь Періс Гілтон. Світська левиця з'явилася на сцені у романтичному образі.

На Періс була плісована сукня міді курно-блакитного кольору у дрібний горошок і з рюшами на плечах. Вбрання також мало глибоке декольте з ґудзиками.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Сукню вона скомбінувала з білими туфлями, прикрашеними металевою фурнітурою.

Гілтон розпустила волосся, прикрасила зачіску елегантним обідком, зробила макіяж з акцентом на очах і завершила лук діамантовими прикрасами.

Раніше світська левиця виходила у світ у плісованій сукні від улюбленого бренду Alice + Olivia з металевим відблиском і рюшами на плечах. У такому образі вона відвідала вечірку Vogue x Snapchat Redefining the Body у Каннах.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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