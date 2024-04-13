У романтичній сукні серед мальовничої природи: співачка презентувала кліп, знятий на березі Кременчуцького водосховища

Українська співачка Віра презентувала кліп на чуттєву пісню "Не твоя". Це кавер-версія треку "Не моя" гурту KOZAK SYSTEM (слова Василя Симоненка та Олександра Положинського).

Заспівати кавер на цю композицію артистка мріяла вже давно – з того часу, коли років 5-6 тому вона виконала її у дуеті з вокалістом KOZAK SYSTEM Іваном Леньо на купальському концерті гурту.

"Мрії мають властивість здійснюватися!" – говорить артистка.

Локацією для знімань відео співачка обрала живописне місце на березі Кременчуцького водосховища, що на Полтавщині.

"Без вагань знімати кліп я вирішила в найулюбленішому місці для відпочинку – селі Максимівка Кременчуцького району Полтавської області. Це мальовнича місцина на березі Кременчуцького водосховища, яка надихає, зачаровує і залишається у серці назавжди", – поділилася з нами Віра.

У кліпі артистка постала у ніжному образі. На ній була романтична біла сукня з декольте, розшита зверху бісером і прикрашена на поясі перлами. Під нею на виконавиці була ще нюдова підсукня. Потім на плечі красуня накинула чорний жакет.

"Поєднання пісні з історією героїв кліпу зачіпає найтонші струни душі. Кожен знаходить у цій історії щось особисте", – додала Віра.

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