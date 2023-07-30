У романтичній сукні та в гламурних босоніжках: Нікі Гілтон зачарувала образом на званій вечері

Після третіх пологів світська левиця вже повністю повернулася до своєї колишньої форми.
Поки Періс Гілтон виступає на вечірках і бере участь у незвичайних колабораціях як, наприклад, її нещодавня співпраця з брендом MSCHF та Crocs, її молодша сестра Нікі веде більш розслаблене, гламурне та багате життя, відвідуючи світські івенти.
Днями 39-річна жінка відвідала званий обід бренду Tod's, що відбувся у Нью-Йорку. На знаменитості було елегантне вбрання, яке вона розбавила аксесуарами.
Зокрема Нікі одягла жовто-блакитну сукню від бренду Zimmermann з довгими рукавами, V-подібним декольте та незвичайними вирізами на талії. Вона поєднала сукню з блакитною сумкою на коротких ручках від Tod's, прикрасами з бірюзою та гламурними босоніжками від Aquazzura – улюбленого бренду багатьох відомих особистостей та британських принцес.
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