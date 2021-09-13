У романтичній сукні: учасниця "Холостяка-11" блиснула сексуальним декольте і стрункими ногами

Джессіка Чегі показала світлини з поїздки до Будапешта.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі – відвідала столицю Угорщину, звідти дівчина виклала цікаві знімки.

Для прогулянки Будапештом вона обрала романтичну сукню з квітковим принтом довжини міді і з опущеною лінією плечей.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Вбрання мало сексуальне декольте, яке чудово підкреслило пишний бюст Чегі, а також – високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Сукню вона скомбінувала з темними ботильонами і улюбленою зеленою сумочкою на золотому ланцюжку. Волосся Джессіка розпустила і зробила ніжний макіяж.

Нагадаємо, Джессіка знялася у відвертій фотосесії. Перед камерою вона постала у сексуальних образах. Джес звабливо позувала у бірюзовій прозорій білизні з мереживом.

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