У романтичній сукні з баскою: Флоренс П'ю, яка зіграла в "Оппенгеймері", зачарувала публіку ніжним образом

Її сукня була ніжною, гламурною і красиво підкреслювала фігуру.

Британка Флоренс П'ю, яка зіграла у фільмі "Оппенгеймер", а також незабаром з'явиться у другій частині "Дюни", зазвичай дивувала на червоних доріжках шанувальників напівпрозорими сукнями, які згодом ставали сенсацією. Але на вчорашню церемонію у Голлівуді вирішила одягти сукню у романтичному стилі.

Дівчина відвідала вручення премії Губернатора Академії кінематографічних мистецтв та наук, яку ще називають "почесним "Оскаром". Для заходу вона вибрала вбрання від бренду Rodarte.

Сукня була з колекції весна-літо 2024, мала бретелі хрест-навхрест, квітковий декор, а також повністю була розшита лелытками різного розміру. Стегна Флоренс прикрашала баска.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Її образ доповнили босоніжки, макіяж із чорними стрілками та нюдовою помадою, зачіска з голлівудською хвилею, а також діамантові прикраси: сережки, браслет та кілька каблучок.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

На заході вона позувала з колегами з фільму "Оппенгеймер". Емілі Блант також була елегантною і одягла чорну сукню від Miu Miu та прикраси від Tiffany & Co.

Флоренс П'ю та Емілі Блант / Фото: Associated Press

А ось колеги-актори — Кілліан Мерфі та Роберт Дауні молодший — віддали перевагу елегантним костюмам.

Флоренс П'ю, Емілі Блант, Кілліан Мерфі та Роберт Дауні молодший / Фото: Associated Press

Але що цікаво, не лише П'ю сподобалася сукня цієї моделі. Також зовсім нещодавно в такому вбранні, але в зеленому кольорі і з трохи видозміненим декольте, з'явилася Лілі Гладстон. Захід вона тоді відвідала з колегою за фільмом "Вбивці квіткової повні" Леонардо Ді Капріо.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Читайте також:

Образи акторки Флоренс П'ю на заходах (12 фото)