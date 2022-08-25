У романтичній сукні з корсетом: Злата Огнєвіч у ніжному образі презентувала нову пісню

Злата Огнєвіч запустила благодійний проєкт "Лелека", в межах якого презентувала пісню з однойменною назвою (яку написав Олександр Лозовський) і кліпом на неї. Режисером відеороботи виступив Антон Шатохін.

Злата Огнєвіч/Пресслужба

Лелека - як символ волi, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу. Невидима нитка, яка об'єднує та оберігає. Наш символ перемоги.

"Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" - про кожного з нас. Вона про Україну", - сказала артистка.

Злата Огнєвіч/Пресслужба

Головним героєм кліпу став актор, ведучий, а наразі сержант ЗСУ Даніель Салем.

Злата Огнєвіч і Даніель Салем/Пресслужба

Злата Огнєвіч/Пресслужба

У відеороботі Огнєвіч продемонструвала ніжний жіночний образ. Вона постала у світлій сукні-комбінації з прозорими рукавами і бежевим корсетом на талії.

Злата Огнєвіч/Пресслужба

Ідеально рівне укладання і ніжний макіяж доповнили чарівний лук зірки.

Злата Огнєвіч/Пресслужба

До слова, стартував продаж спеціального мерчу - патріотичних браслетів ручної роботи, які сьогодні кожен може придбати та долучитися до збору коштів для допомоги жінкам і дівчатам, які постраждали під час військових дій у кожному куточку країни. Всю інформацію можна отримати в соціальних мережах Злати. На сьогодні вже продано понад 3000 одиниць продукції, мета проєкту - зібрати 500 000 грн.

23 серпня у Львові відбулась презентація пісні та кліпу Огнєвіч, до якої долучилися провідні лікарі, волонтери та фонди, які опікуються людьми з первинними потребами. У заході взяли участь жінки з дітьми, переселенці, наші захисники з військових шпиталів.

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