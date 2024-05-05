У романтичній сукні з квіткою: Белла Хадід у ніжному аутфіті з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Під приціл папараці у Нью-Йорку потрапила Белла Хадід, яка приїхала до Вест-Вілледжу на презентацію свого нового парфумерного брендв Orebella.

Модель мала ніжний жіночний вигляд. На ній було романтичне вбрання з рожевим квітковим принтом, яке складалося із сукні міді на бретельках і прозорої накидки, скріпленої об'ємною квіткою. Взута Белла була у бежеві лаковані босоніжки на підборах.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Хадід зробила скромну зачіску, макіяж із помадою ягідного відтінку і молочний манікюр. У руці вона тримала золотистий клатч-футляр.

Нагадаємо, раніше Белла Хадід вийшла у світ у яскравій вінтажній сукні від бренду Roberto Cavalli.

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