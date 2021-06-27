У романтичній сукні з мереживом: Катя Осадча у ніжному аутфіті прогулялася Львовом

Ведуча "Світського життя" показала фото з її поїздки на музичний фестиваль.

Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим після відпочинку в Одесі поїхали до Львова. Там подружжя відвідало міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest та прогулялося старою частиною міста.

Катя Осадча і Юрій Горбунов / Instagram Каті Осадчої

Для прогулянки ведуча обрала комфортний лук. Вона одягла білу сукню довжини міді з мереживом із спільної з Андре Таном колекції під назвою ANDRE TAN х Катя Осадча.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

На плечі Катя накинула білий жакет та доповнила аутфіт білими кросівками. На обличчі у неї були окуляри.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

"Львів. Життя повертається в звичне русло, #leopolisjazzfest тому підтвердження", - підписала світлини Осадча.

Раніше Осадча показала фото на тлі Одеського Оперного театру, а також поділилася селфі на якому зображена з Юрієм.

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Показ колекції Andre Tan x Катя Осадча (33 фото)

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