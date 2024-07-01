У романтичній сукні з мереживом: папараці заскочили Алексу Чанг на фестивалі

Алекса Чанг поєднала милу жіночну сукню з повсякденною курткою.
Відома британська модель, модельєрка, телеведуча та ікона стилю – Алекса Чанг – потрапила до об'єктивів папараці на фестивалі у Гластонбері.
Вона була одягнена у романтичну жовту довгу сукню, прикрашену білим мереживом на пікантному декольте, комірі та подолі.
Аутфіт Алекса доповнила жовтим кардиганом із білими ґудзиками, повсякденною чорною курткою і чорними шкіряними чоботами. У неї було розпущене волосся і чорні сонцезахисні окуляри на обличчі.
Нагадаємо, Алекса Чанг у прозорій сукні та без ліфчика з'явилася на показі в Парижі.
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