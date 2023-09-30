У романтичній сукні з оголеними плечами і в сережках-птахах: Анна Добриднєва презентувала кліп на саундтрек українського фільму

Анна Добриднєва презентувала кліп на трек "Де я?", який став офіційним саундтреком до української романтично-детективної комедії "Кохання без контракту". До речі, це шоста композиція, яку артистка написала до фільмів чи серіалів.

У кліпі Добриднєва постала у романтичній синьо-білій сукні з принтом, високим розрізом та оголеними плечами. Вбрання артистка скомбінувала з бежевими босоніжками на високих платформах і підборах.

Анна Добриднєва/Пресслужба

Аутфіт красуня доповнила перлинним кольє із пташкою та сережками-пташками. Ання зробила гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на пишних віях.

Анна Добриднєва/Пресслужба

Анна Добриднєва/Пресслужба

Яскравий і легкий мотив, який інтригує, занурює слухачів в атмосферу пригоди і цікавої подорожі.

"Цю пісню я написала вночі під завивання сирен. Але наша уява здатна перемістити нас в будь-який куточок планети! Музика - це справжній телепорт! Написавши цей трек, я наче побувала у справжній відпустці! І кличу вас разом зі мною у цю віртуальну подорож! Давайте відпочинемо разом”, - поділилася Анна.

Анна Добриднєва/Пресслужба

Пісня "Де я?" вже п’ята композиція, яка виходить у співачки за час повномасштабної війни, і роботу над якою Анна встигла поєднати з постійними благодійними виступами та плідною волонтерською діяльністю.

Нагадаємо, із початком повномасштабного вторгнення у Анни Добриднєвої триває благодійний тур країною, в межах якого відбулося вже понад 180 концертів, зокрема у гарячих точках. Тур триватиме до перемоги України.

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