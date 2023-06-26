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У романтичній сукні з розрізом: супермодель Аліна Байкова прогулялася Римом

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
2053
Час на прочитання
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У романтичній сукні з розрізом: супермодель Аліна Байкова прогулялася Римом

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Вона активно підтримує українських виробників і завжди носить прапор рідної країни на грудях.

Українська супермодель Аліна Байкова вирішила відпочити від галасливого Нью-Йорка, де мешкає вже багато років, і вирушила до Європи. Наразі дівчина відпочиває в Італії, а точніше у Римі.

Днями Аліна вирішила прогулятися містом і подивитися на пам'ятки, а на сторінці в Instagram поділилася знімками з шанувальниками.

Для вечірнього променаду Байкова знову вибрала вбрання українського бренду Overthesea. Цього разу на моделі була біла сукня в романтичному стилі. У вбрання були опущені плечі-ліхтарики, відкрита лінія декольте, квітковий принт, невеликі оборки та високий розріз збоку на спідниці, який відкривав її стрункі ноги. Також вона розпустила волосся, відмовилася від макіяжу та завершила образ улюбленою сумкою від бренду Bottega Veneta, діамантовими сережками-пусетами та стрічкою на грудях у вигляді прапора України.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
2053
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