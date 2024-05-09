У романтичній сукні з відвертим декольте: топмодель Стелла Максвел у новому фотосеті

33-річна британська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Стелла Максвелл – стала головною зіркою травневого випуску журналу Vogue Türkiye.

На обкладинці глянцю модель зображена в романтичній строкатій сукні з флористичним принтом та глибоким V-подібним декольте, на її шиї – кольє від Cartier у вигляді легендарного символу бренду – пантери, а на зап'ясті – подібний браслет.

Також Стелла приміряла й інші вбрання: романтичну рожеву сукню, обтислу сукню з принтом у поєднанні з кардиганом, розшиту камінням мінісукню, а також картатий костюм, який вона одягла на голе тіло. Усі луки доповнювалися також прикрасами Cartier.

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Нагадаємо, раніше Стелла Максвелл з'явилася на гала-вечорі Art+Film, на якому відзначали досягнення кіно, моди та сучасного мистецтва зібралося багато зірок кіно, моделей та світських левиць. Модель вибрала для виходу чорну сукню з високим розрізом, яку доповнила ефектними чорними босоніжками на високій платформі.

Стелла Максвелл / Фото: Getty Images

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