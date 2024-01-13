У романтичній сукні з ягідними аплікаціями: красива Різ Візерспун на премії у Беверлі-Гіллз

Різ Візерспун на церемонії вручення нагород AFI Awards у Беверлі-Гіллз з'явилася у ніжному жіночному аутфіті.

На ній була романтична біла сукня міді без бретельок з аплікаціями у вигляді ягід. Вбрання чудово підкреслило тонку талію зірки.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Різ була взута у чорні лаковані слінгбеки J'Adior від Christian Dior із білими стрічками.

Візерспун доповнила лук акуратним укладанням, макіяжем із рожевою помадою, діамантовими сережками і золотою каблучкою.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Акторка позувала на червоній доріжці також разом зі своєю колегою і подругою Наталі Портман.

Наталі Портман і Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Різ Візерспун з'явилася на церемонії "Золотий глобус" в оксамитовій чорній сукні з рожевим бантом.

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