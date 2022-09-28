У романтичному корсеті з рюшами і на шпильках: Демі Роуз у грайливому луку позувала на яхті

Модель показала новий сексуальний аутфіт.
Демі Роуз опублікувала в Instagram нові знімки, на яких вона продемонструвала спокусливий аутфіт.
Модель з'явилася на пікантних кадрах у романтичному бежевому корсеті з рюшами та блакитними стрічками. Корсет чудово підкреслив тонку талію і сексуальний бюст Роуз.
Образ вона доповнила світлими стрингами і синіми босоніжками на шпильках. На шиї був блискучий чокер.
Демі звабливо позувала, лежачи на яхті. Вона хизувалася сексуальними формами.
Нагадємо, раніше Роуз в екстремально короткій сукні випила вина у саду.
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