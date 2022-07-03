У романтичному образі: Джулія Робертс позувала у сукні від українського бренду

У романтичному образі: Джулія Робертс позувала у сукні від українського бренду

Голлівудська акторка Джулія Робертс вирішила наслідувати приклад зіркових колег і підтримала нашу країну.

Зірка приміряла гарне та дуже актуальне вбрання від українського бренду Overthesea, засновницею якого є Ксенія Крамаренко. Сукня міді мала невеликий рукав, V-подібне декольте і розріз на спідниці, а тканина вбрання була в дрібний квітковий принт. Цей романтичний образ дуже личив голлівудській акторці.

Світлиною Джулії у цій сукні поділилася в Instagram зіркова стилістка Елізабет Стюарт.

"Один із способів підтримати Україну — робити покупки в Україні! Ми купили цю сукню на їхньому сайті, щоб носити в Каннах", — підписала знімок Стюарт.

Нагадаємо, що зараз Робертс знімається у фільмі "Залиш світ позаду". Нещодавно, під час роботи над цією картиною, акторка потрапила під приціл папараці на пляжі в коротких джинсових шортах, синій сорочці та капелюсі.

Джулія Робертс / Фото: Getty Images

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