У романтичному сарафані з квітами: Ніколь Шерзінгер у незвичайному для себе образі позувала на яхті

Артистка здивувала фоловерів своїм вбранням.
45-річна співачка, ведуча і колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – зазвичай віддає перевагу відвертим образам, яскравим макіяжам та екстравагантним зачіскам. Однак іноді робить виняток і у звичайному житті вибирає скромніші луки.
Так, артистці, яка останнім часом працює без вихідних, вдалося вибратися у невелику відпустку. Фотографії з прогулянки на яхті вона опублікувала у своєму Instagram. Ніколь на них постала в ніжному образі: на ній був романтичний сарафан із флористичним принтом та сонцезахисні окуляри. Вона тримала в руках келих із вином і позувала на заході сонця.
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Нагадаємо, ефектна Ніколь Шерзінгер блиснула пишними грудьми. Вона одягла шкіряний топ, який підкреслив її бюст, а у макіяжі зробила акцент на червоній помаді та рожевих рум'янах.
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