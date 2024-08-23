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У романтичному жовтому бікіні з рюшами: британська модель похизувалася сексуальними формами

У романтичному жовтому бікіні з рюшами: британська модель похизувалася сексуальними формами

У романтичному жовтому бікіні з рюшами: британська модель похизувалася сексуальними формами

Джессіка Гейл/Instagram

Джессіка Гейл влаштувала пікантну фотосесію під час морської прогулянки.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram порцію нових світлин із відпочинку, який вона проводить на грецькому острові Міконос.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

Красуня влаштувала імпровізовану вечірню фотосесію на яхті. Вона була одягнена у романтичне жовте бікіні з рюшами і блакитними бантиками.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

Джесс із різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою і сексуальними формами.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram
Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

Свій лук білявка доповнила золотими прикрасами. У неї було розпущене волосся і був макіяж із акцентом на пишних віях.

"Поза зоною", – підписала Гейл фото.

Джессіка Гейл/Instagram / ©
Джессіка Гейл/Instagram

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала перед фотокамерою у білому бікіні, яке чудово підкреслило її гарну засмагу.

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