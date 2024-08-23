У романтичному жовтому бікіні з рюшами: британська модель похизувалася сексуальними формами

Джессіка Гейл влаштувала пікантну фотосесію під час морської прогулянки.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram порцію нових світлин із відпочинку, який вона проводить на грецькому острові Міконос.
Красуня влаштувала імпровізовану вечірню фотосесію на яхті. Вона була одягнена у романтичне жовте бікіні з рюшами і блакитними бантиками.
Джесс із різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою і сексуальними формами.
Свій лук білявка доповнила золотими прикрасами. У неї було розпущене волосся і був макіяж із акцентом на пишних віях.
"Поза зоною", – підписала Гейл фото.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала перед фотокамерою у білому бікіні, яке чудово підкреслило її гарну засмагу.
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