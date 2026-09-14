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- Шоу-бізнес
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У романтичній блузці і з сумкою-лебедем: кохана Бреда Пітта зачарувала образом на тенісному матчі
Голлівудський актор разом зі своєю дівчиною другий день поспіль з’явилися на тенісному турнірі.
Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон відвідали фінал чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку.
Інес де Рамон продемонструвала на спортивній події чарівний аутфіт. На ній була романтична біла блузка з ніжною квітковою вишивкою, квітковими мереживними аплікаціями і фестонами.
Його Інес скомбінувала з блакитними джинсами кльош із високим посадженням і невеликими розрізами внизу на штанинах. Взута вона була у чорні босоніжки на високих платформах. У руці де Рамон тримала оригінальну біло-рожеву сумку у вигляді лебедя і з золотим ланцюжком. Волосся вона зібрала у довгу недбалу косу і зробила ніжний макіяж.
Бред Пітт постав у монохромному ансамблі темно-синього кольору. На ньому були вільна сорочка з відкладним коміром і накладною кишенею та широкі штани. Під сорочку актор одягнув білу майку.
Лук Пітт доповнив бейсболкою, яку традиційно одягнув козирком назад, та окулярами-авіаторами із золотистою оправою. На шиї у нього були золоті ланцюжки, один з яких — з діамантами, а на руках — золотий годинник, браслети і каблучка.
Нагадаємо, напередодні закохані разом відвідали жіночий фінал US Open. Тоді Пітт з’явився у світло-блакитному поло та джинсах, а Інес — у вінтажному вбранні Dior з газетним принтом.