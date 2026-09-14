У романтичній блузці і з сумкою-лебедем: кохана Бреда Пітта зачарувала образом на тенісному матчі

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

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Бред Пітт та його кохана Інес де Рамон відвідали фінал чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Інес де Рамон продемонструвала на спортивній події чарівний аутфіт. На ній була романтична біла блузка з ніжною квітковою вишивкою, квітковими мереживними аплікаціями і фестонами.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Його Інес скомбінувала з блакитними джинсами кльош із високим посадженням і невеликими розрізами внизу на штанинах. Взута вона була у чорні босоніжки на високих платформах. У руці де Рамон тримала оригінальну біло-рожеву сумку у вигляді лебедя і з золотим ланцюжком. Волосся вона зібрала у довгу недбалу косу і зробила ніжний макіяж.

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Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт постав у монохромному ансамблі темно-синього кольору. На ньому були вільна сорочка з відкладним коміром і накладною кишенею та широкі штани. Під сорочку актор одягнув білу майку.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Лук Пітт доповнив бейсболкою, яку традиційно одягнув козирком назад, та окулярами-авіаторами із золотистою оправою. На шиї у нього були золоті ланцюжки, один з яких — з діамантами, а на руках — золотий годинник, браслети і каблучка.

Бред Пітт та Інес де Рамон / © Associated Press

Нагадаємо, напередодні закохані разом відвідали жіночий фінал US Open. Тоді Пітт з’явився у світло-блакитному поло та джинсах, а Інес — у вінтажному вбранні Dior з газетним принтом.

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