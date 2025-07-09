У романтичній мереживній сукні: Cardi B з'явилася в нетиповому для себе образі

Cardi B / © Getty Images

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Вона вже встигла з’явитися на показах найвідоміших брендів. Зокрема, Cardi також продемонструвала дуже романтичну сукню відтінку айворі.

У такому вбранні співачка прийшла на шоу Haute Couture бренду Ashi Studio, який презентував колекцію осінь-зима 2025-2026. На Cardi B було вбрання, яке поєднувало в собі мереживо, сітку та вишивку. Спідниця в неї була асиметрична, з довгим подолом і безліччю шарів тканини, а рукави розкльошеними.

Cardi B / © Getty Images

Образ Cardi B доповнила гламурними світлими туфлями на підборах, яскравим макіяжем та перукою з довгою чорною косою.

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Це вбрання кардинально відрізнялося від того, що вона демонструвала на показах Rahul Mishra і Schiaparelli, адже на перший вона прийшла в червоній сукні величезними з трояндами, а на другий у ефектній скульптурній драматичній сукні з торочкою.

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Getty Images Cardi B / © Getty Images Cardi B / © Getty Images Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press Cardi B / © Associated Press