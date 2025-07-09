ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

У романтичній мереживній сукні: Cardi B з'явилася в нетиповому для себе образі

32-річна американська реперка Cardi B відвідала Тиждень моди у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Cardi B

Cardi B / © Getty Images

Вона вже встигла з’явитися на показах найвідоміших брендів. Зокрема, Cardi також продемонструвала дуже романтичну сукню відтінку айворі.

У такому вбранні співачка прийшла на шоу Haute Couture бренду Ashi Studio, який презентував колекцію осінь-зима 2025-2026. На Cardi B було вбрання, яке поєднувало в собі мереживо, сітку та вишивку. Спідниця в неї була асиметрична, з довгим подолом і безліччю шарів тканини, а рукави розкльошеними.

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Образ Cardi B доповнила гламурними світлими туфлями на підборах, яскравим макіяжем та перукою з довгою чорною косою.

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, що вона демонструвала на показах Rahul Mishra і Schiaparelli, адже на перший вона прийшла в червоній сукні величезними з трояндами, а на другий у ефектній скульптурній драматичній сукні з торочкою.

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Getty Images

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Cardi B / © Associated Press

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie