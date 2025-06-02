У романтичній сукні і діамантово-смарагдових прикрасах: Ана де Армас на прем'єрі фільму "Балерина" у Парижі

Ана де Армас

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Ана де Армас відвідала прем’єру кримінального екшена «Балерина» у театрі Le Grand Rex у Парижі. У спінофі франшизи про непереможного асасина «Джон Вік» вона зіграла головну роль.

Перед фотокамерами акторка постала у романтичному аутфіті. На ній була сукня від бренду Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є. Вбрання складалося з чорного корсетного топу без бретельок і з декольте у формі серця та довгої спідниці, яка створена з кремових клаптиків тканини, що нагадують пелюстки квітів.

Ана де Армас

Армас зібрала волосся ззаду, зробила ніжний макіяж і завершила образ діамантово-смарагдовим комплектом прикрас.

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Про фільм:

У центрі сюжету стрічки — тендітна балерина Єва Макарро, яку жага помсти перетворює на професійну вбивцю. Виконуючи завдання від своєї Директорки (Анжеліка Гʼюстон), Єва дізнається таємницю вбивства свого батька. На шляху помсти вона зустрічається із самим Джоном Віком (Кіану Рівз). У фільмі поєднані нестримна енергія бойовика і витончена естетика балетного мистецтва, відкриваючи нову, неочікувану сторінку всесвіту Джона Віка.

У кримінальному екшені також з’являться: британський актор і володар «Золотого Глобусу» Ієн Макшейн («Дедвуд», франшиза «Джон Вік», «Сексуальна бестія»), Норман Рідус (серіал «Ходячі мерці») та оскароносна акторка Анжеліка Г’юстон («Джон Вік 3», «Сімейка Адамсів», «Французький вісник»).

Режисером стрічки став Лен Вайзман, відомий своєю роботою над фільмами франшизи «Джон Вік». Окрім цього, він працював над фільмами серії «Інший світ», «Міцний горішок 4.0» i «Пригадати все». «Балерина» заснована на сценарії Шея Геттена, який створив захопливу історію, наповнену інтригами і напруженими моментами.

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Фільм адаптований для людей з порушенням слуху та людей з порушенням зору.

В український прокат «Балерина» вийде 4 червня.