У романтичній сукні-пальті з квітами: Христина Соловій відвідала прем’єру фільму "Практична магія 2"

Христина Соловій

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У Києві відбувся допрем’єрний показ фільму «Практична магія 2» від Warner Bros. Pictures, який відвідала співачка Христина Соловій.

Для кіновечора артистка обрала романтичну чорну сукню-пальто довжини міді з фактурним квітковим візерунком. Вбрання мало приталений силует, акцентовані плечі, довгі рукави з декоративними ґудзиками та розкльошену спідницю зі складками. З-під подолу виднілася контрастна синя тканина.

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Христина Соловій / Фото: Анжеліка Сердюк

Образ Христина доповнила чорними шкіряними туфлями з відкритою п’ятою, масивною платформою і стійкими підборами. Особливою деталлю став оксамитовий чокер із червоним каменем-підвіскою, який додав її аутфіту готичної нотки. Волосся вона розпустила і зробила ніжний макіяж. Лаконічні каблучки завершили лук зірки.

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Христина Соловій / Фото: Анжеліка Сердюк

На прем’єру також завітали ведучі Вʼячеслав Соломка та Анна Астровська, учасниці шоу «Холостяк» Ірина Кулешина і Вероніка Дорошко, актор Олексій Нагрудний, гімнастка Вікторія Онопрієнко та інші.

Вʼячеслав Соломка / Фото: Анжеліка Сердюк

Анна Астровська / Фото: Анжеліка Сердюк

Ірина Кулешина / Фото: Анжеліка Сердюк

Вероніка Дорошко / Фото: Анжеліка Сердюк

Олексій Нагрудний / Фото: Анжеліка Сердюк

Вікторія Онопрієнко / Фото: Анжеліка Сердюк

Про фільм:

«Практична магія 2» — американська фентезійна романтична драма і продовження культового фільму 1998 року. Режисеркою стрічки стала Сюзанна Бір, а сценарій написав Аківа Голдсман. В основу сюжету покладено роман Еліс Гоффман «Книга магії» 2021 року, який продовжує оригінальну історію.

До своїх ролей сестер Овенс повернулися Ніколь Кідман і Сандра Буллок. Також у стрічці знялися Джої Кінг, Мейсі Вільямс, Лі Пейс, Шоло Марідуенья, Соллі Мак-Леод, Даян Віст і Стокард Ченнінґ.

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За сюжетом, сестри Овенс знову опиняються у світі, сповненому витівок у місячному сяйві та могутньої родової магії. Цього разу їм доведеться протистояти темному прокляттю, яке загрожує назавжди зруйнувати їхню родину. На глядачів чекає історія про магію, хаос і силу сімейних зв’язків.

В українських кінотеатрах фільм «Практична магія 2» вийде 10 вересня.

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