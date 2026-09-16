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- Шоу-бізнес
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У романтичній сукні та прикрасі 18 століття: акторка Дейзі Едгар-Джонс зачарувала образом на прем’єрі
Образ акторки ніби зійшов зі сторінок старого роману. Романтична естетика вбрання отримала особливе завершення завдяки прикрасі з багатовіковою історією.
Дейзі Едгар-Джонс з’явилася на світовій прем’єрі фільму «Чуття і чуттєвість» в образі, що без сумніву був натхнений 18 століттям.
Акторка обрала сатинову сукню від бренду Vivienne Westwood з глибоким декольте та приталеним ліфом, що переходив у об’ємну спідницю з драпуванням. Сучасного акценту вбранню додав розріз на спідниці та асиметричний шлейф, що спадав додолу. Не менш ефектними були бретелі сукні — скручені стрічки, що зав’язувалися у великі банти на плечах.
Образ Дейзі доповнила сатиновими босоніжками від Aquazzura та вінтажною підвіскою з приватної колекції ювелірного бренду Boucheron. Прикраса була створена ще 1877 року, а спеціально для Едгар-Джонс її дістали з архівів. Ніжний макіяж доповнили недбало зібрана зачіска та рожеві рум’яна.
Події фільму «Чуття і чуттєвість» режисера Енга Лі розгортаються в Англії 18 століття. Стрічка має стати близькою до оригіналу екранізацією роману Джейн Остін 1811 року, а Едгар-Джонс виконує роль головної героїні — Елінор Дешвуд.
За сюжетом, після смерті батька старша донька родини змушена зіткнутися з втратою статків. Вона бере на себе роль емоційної опори для сестер і овдовілої матері, водночас намагаючись розібратися у класових умовностях та ціні справжнього кохання. Цю відому роль протягом років виконували різні акторки, зокрема Емма Томпсон у відзначеній «Оскаром» екранізації 1995 року.
У фільмі «Чуття і чуттєвість» разом із Дейзі також знявся актор Джордж Мак-Кей.