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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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41
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1 хв

У романтичній сукні в горошок: Іванка Трамп показала фото своєї підрослої доньки

Онучка президента США Дональда Трампа – Арабелла – росте справжньою красунею.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Арабелла

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки своєї 14-річної доньки Арабелли, які були зроблені під час вечірньої прогулянки на природі у Нью-Джерсі.

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Арабелла виросла вже справжньою красунею. На світлинах вона постала у романтичній білій сукні максі з короткими рукавами.

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

«Арабелла у сутінках у Нью-Джерсі на нашій вечірній прогулянці», — підписала фото Іванка.

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Арабелла / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трампа на весільну вечірку Джеффа Безоса і Лорен Санчес одягла чорну мінісукню з оголеними плечима від Carolina Herrera, оздоблену чорними аплікаціями і паєтками.

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