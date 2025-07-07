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- Шоу-бізнес
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У романтичній сукні в горошок: Іванка Трамп показала фото своєї підрослої доньки
Онучка президента США Дональда Трампа – Арабелла – росте справжньою красунею.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram знімки своєї 14-річної доньки Арабелли, які були зроблені під час вечірньої прогулянки на природі у Нью-Джерсі.
Арабелла виросла вже справжньою красунею. На світлинах вона постала у романтичній білій сукні максі з короткими рукавами.
«Арабелла у сутінках у Нью-Джерсі на нашій вечірній прогулянці», — підписала фото Іванка.
Нагадаємо, Іванка Трампа на весільну вечірку Джеффа Безоса і Лорен Санчес одягла чорну мінісукню з оголеними плечима від Carolina Herrera, оздоблену чорними аплікаціями і паєтками.