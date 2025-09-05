ТСН у соціальних мережах

У романтичній сукні з декольте: Дженніфер Лопес прийшла на світський захід і зачарувала публіку

56-річна суперзірка Дженніфер Лопес мала ніжний і гламурний вигляд на заході в Каліфорнії.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Вона відвідала світський галавечір з нагоди 25-річчя програми YES Scholars, який відбувся в приватному клубі.

Лопес одягла на захід ніжну сукню-боді від Roberto Cavalli — це було світле вбрання з підкресленою талією, V-подібним декольте й американською проймою. Також цікавинки йому надавала напівпрозора спідниця з ніжного шифону, а романтики — квітковий принт.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Образ Дженніфер доповнила клатчем-коробкою, прикрасами від Bvlgari, а також зачіскою з розпущеним волоссям і яскравим макіяжем.

Також на цьому заході з’явилася акторка Елізабет Олсен, молодша сестра близнючок Мері-Кейт і Ешлі Олсен у сукні від Rodarte, яку раніше вже носила.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

