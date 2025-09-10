У романтичній сукні з квітами із бісеру: Аманда Сейфрід на презентації фільму в Торонто

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід прийшла на презентацію фільму «Заповіт Енн Лі», яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Картину показали в Королівському театрі Александри 9 вересня.

Акторка з’явилася на заході в чорній сукні романтичного фасону, адже це було вбрання міді з цупкої тканини і з короткими рукавами. Плечі в цієї сукні були відкриті, а в зоні декольте її прикрашала квіткова вишивка бісером.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда доповнила вбрання туфлями на підборах з відкритими пальцями, а також лаконічною зачіскою і розкішними прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co. з діамантами. Особливо увагу привертало кольє на її шиї «Птах на камені».

Нагадаємо, що вперше прем’єра фільму з Сейфрід відбулася у Венеції на 82-му Міжнародному кінофестивалі. Тоді на червоній доріжці вона з’явилася в оригінальній сукні від Prada синього кольору з ґудзиками і великим червоним бантом.

Аманда Сейфрід / © Associated Press