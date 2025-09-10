ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

У романтичній сукні з квітами із бісеру: Аманда Сейфрід на презентації фільму в Торонто

Сукня підкреслювала плечі зірки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід прийшла на презентацію фільму «Заповіт Енн Лі», яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Картину показали в Королівському театрі Александри 9 вересня.

Акторка з’явилася на заході в чорній сукні романтичного фасону, адже це було вбрання міді з цупкої тканини і з короткими рукавами. Плечі в цієї сукні були відкриті, а в зоні декольте її прикрашала квіткова вишивка бісером.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда доповнила вбрання туфлями на підборах з відкритими пальцями, а також лаконічною зачіскою і розкішними прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co. з діамантами. Особливо увагу привертало кольє на її шиї «Птах на камені».

Нагадаємо, що вперше прем’єра фільму з Сейфрід відбулася у Венеції на 82-му Міжнародному кінофестивалі. Тоді на червоній доріжці вона з’явилася в оригінальній сукні від Prada синього кольору з ґудзиками і великим червоним бантом.

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Associated Press

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie