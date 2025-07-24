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- Шоу-бізнес
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У романтичній сукні з квітковим принтом: 79-річна Голді Гоун прийшла підтримати сина на прем'єрі
У Нью-Йорку відбулася прем'єра другої частини комедії "Щасливчик Гілмор 2". Фільм зняли через 29 років після виходу на екрани першої частини.
На заході з’явилося безліч гостей і акторів, зокрема серед тих, хто вийшов на фотокол був 48-річний голлівудський актор Олівер Гадсон.
Він — син акторки Голді Гоун і музиканта Білла Гадсона. Гоун, якій зараз 79 років, прийшла підтримати сина на цій прем’єрі, хоча він зіграв і не головну роль у фільмі.
Голді одягла довгу сукню на тонких бретельках від бренду Camilla. Сукня була виконана з тканини в квітковий принт, а також прикрашена стразами. Образ оскароносна акторка також доповнила прикрасами з бірюзи, червоним манікюром і укладанням.
Але окрім матері, також підтримати Олівера прийшли його діти і дружина. У пари два сини і дочка.
Кейт Гадсон на прем’єру не прийшла, оскільки зараз у відпустці.