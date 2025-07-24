У романтичній сукні з квітковим принтом: 79-річна Голді Гоун прийшла підтримати сина на прем'єрі

Голді Гоун / © Associated Press

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На заході з’явилося безліч гостей і акторів, зокрема серед тих, хто вийшов на фотокол був 48-річний голлівудський актор Олівер Гадсон.

Він — син акторки Голді Гоун і музиканта Білла Гадсона. Гоун, якій зараз 79 років, прийшла підтримати сина на цій прем’єрі, хоча він зіграв і не головну роль у фільмі.

Голді Гоун із сином / © Associated Press

Голді одягла довгу сукню на тонких бретельках від бренду Camilla. Сукня була виконана з тканини в квітковий принт, а також прикрашена стразами. Образ оскароносна акторка також доповнила прикрасами з бірюзи, червоним манікюром і укладанням.

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Голді Гоун / © Associated Press

Голді Гоун / © Associated Press

Але окрім матері, також підтримати Олівера прийшли його діти і дружина. У пари два сини і дочка.

Голді Гоун із сином, невісткою та онуками / © Associated Press

Голді Гоун з онучкою / © Associated Press

Голді Гоун з онучкою / © Associated Press

Кейт Гадсон на прем’єру не прийшла, оскільки зараз у відпустці.