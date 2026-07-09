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У романтичній сукні з мереживом й оголеним животом: розкішна Зендея на прем'єрі "Одіссеї" у Парижі
29-річна акторка мала неймовірний вигляд у кастомному вбранні у будуарному стилі від Louis Vuitton.
Зендея разом із колегами презентувала новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея» у Парижі.
Перед фотографами зірка з’явилася у розкішному образі, який саме для цієї прем’єри створив Дім моди Louis Vuitton. На акторці була романтична молочно-біла сукня максі, оздоблена ніжним мереживом, у будуарному стилі.
Вбрання мало пікантне декольте, тонкі флористичні бретелі, великий виріз на животі і високий розріз збоку, що дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.
Зверху Зендея одягла драматичне об’ємне болеро з довгими рукавами, багатошаровими воланами і мереживом. Цей ефектний елемент перетворив аутфіт акторки на справжній витвір мистецтва.
Лук знаменитість доповнила сатиновими туфлями перлинного відтінку і на шпильках, а також дорогоцінними прикрасами від Messika — розкішним кольє з сапфіром і діамантами, діамантовими сережками-пусетами і каблучками.
Волосся Зендея уклала у дві гладкі коси, переплетені навколо голови у вигляді вінка. Макіяж їй зробили зі світло-блакитними тінями і нюдовою помадою з коричневим контуром.
Нагадаємо, Зендея у фільмі «Одіссея» зіграла богиню Афіну. Стрічка вийде на українські екрани вже 16 липня.