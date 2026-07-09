У романтичній сукні з мереживом й оголеним животом: розкішна Зендея на прем'єрі "Одіссеї" у Парижі

Зендея / © Associated Press

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Зендея разом із колегами презентувала новий фільм Крістофера Нолана «Одіссея» у Парижі.

Джон Легуізамо, Шарліз Терон, Люпіта Ніонго, Том Голланд, Метт Деймон, Енн Гетевей і Зендея / © Associated Press

Перед фотографами зірка з’явилася у розкішному образі, який саме для цієї прем’єри створив Дім моди Louis Vuitton. На акторці була романтична молочно-біла сукня максі, оздоблена ніжним мереживом, у будуарному стилі.

Зендея / © Associated Press

Вбрання мало пікантне декольте, тонкі флористичні бретелі, великий виріз на животі і високий розріз збоку, що дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

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Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Зверху Зендея одягла драматичне об’ємне болеро з довгими рукавами, багатошаровими воланами і мереживом. Цей ефектний елемент перетворив аутфіт акторки на справжній витвір мистецтва.

Зендея / © Associated Press

Лук знаменитість доповнила сатиновими туфлями перлинного відтінку і на шпильках, а також дорогоцінними прикрасами від Messika — розкішним кольє з сапфіром і діамантами, діамантовими сережками-пусетами і каблучками.

Зендея / © Associated Press

Зендея / © Associated Press

Волосся Зендея уклала у дві гладкі коси, переплетені навколо голови у вигляді вінка. Макіяж їй зробили зі світло-блакитними тінями і нюдовою помадою з коричневим контуром.

Зендея / © Associated Press

Нагадаємо, Зендея у фільмі «Одіссея» зіграла богиню Афіну. Стрічка вийде на українські екрани вже 16 липня.

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