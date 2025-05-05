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- Шоу-бізнес
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У романтичному купальнику на відпочинку: нідерландська модель позасмагала на узбережжі
Лаура Селія показала перше фото зі своєї відпустки на іспанському курорті.
Нідерландська модель Лаура Селія відпочиває на курорті в Іспанії. Звідти красуня опублікувала в Instagram гарну чорно-білу світлину.
Дівчина на узбережжі приймала сонячні ванни у білому купальнику з рюшами і бантом на ліфі. Лаура продемоснтрувала струнку фігуру і пружні сідниці.
У Селії було об'ємне укладання з м'якими локонами, макіяж із пишними віями, золоті браслети і каблучки на руках.
Нагадаємо, Лаура Селія позувала біля басейну у сексуальному купальнику, який складався з білих плавок на зав’язках і білого ліфа з чорною облямівкою.