У ромпері кольору Апероль: "Холостячка" Злата Огнєвіч на побаченні на острові

Співачка у яскравому образі прогулялася Кіпром у новому випуску проєкту "Холостячка".

Сьогодні в ефір вийшов п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка-2". Головна героїня – співачка Злата Огнєвіч, запросила трьох чоловіків на побачення до Кіпра.

Спочатку артистка зустрілася з начальником патрульної поліції Кременчука - Олександром Борзенком.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Для побачення Злата обрала яскравий лук. На ній був ромпер кольору Апероль з сексуальним декольте і вирізом на спині. Вбрання вона поєднала з білими кросівками та солом'яним капелюхом із чорною стрічкою.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Шию Огнєвіч прикрасила делікатним намистом, а вуха – сережками-цвяшками. Волосся вона заплела в косу, а в макіяжі акцент зробила на очах.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Під час прогулянки у лісі співачка, щоб не змерзнути, одягла зверху білу сорочку і зав'язала її на талії.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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