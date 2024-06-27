У ромпері кольору марсала і на шпильках: Поппі Делевінь продемонструвала стрункі ноги

37-річна британська модель і акторка відвідала приватний захід від Gucci.

Старша сестра моделі Кари Делевінь – Поппі Делевінь – потрапила під приціл папараці, коли приїхала на приватну вечерю від Модного дому Gucci у Лондоні.

Дівчина обрала для своєї появи ромпер кольору марсала з оголеною спиною, який підкреслив її стрункі ноги. Вбрання вона скомбінувала з лакованими босоніжками на шпильках в тон, прикрашеними камінням на ремінцях.

Поппі Делевінь / Фото: Getty Images

Лук Поппі доповнила гладким низьким пучком, макіяжем із нюдовим відтінком помади, чорними сонцезахисними окулярами, золотим браслетом і бордовою лакованою сумочкою на ланцюжку.

Нагадаємо, Поппі Делевінь на вечірці Bulgari Serpenti Icon Event у Парижі продемонструвала струнку фігуру у пікантній чорній сукні з мереживною прозорою спідницею.

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