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- Шоу-бізнес
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У ромпері кольору вершкового масла і з мереживом: Флоренс П’ю продемонструвала романтичний образ у Нью-Йорку
Акторка потрапила під приціл папараці у ніжному вбранні в білизняному стилі.
Флоренс П’ю зазнімкували папараці під час її появи у Нью-Йорку. Для виходу вона обрала романтичний лук із колекції Chloé весна-літо 2026, натхнений вінтажним білизняним стилем.
На 30-річній акторці був атласний ромпер кольору вершкового масла вільного силуету з білим мереживним оздобленням, відкритими плечима та асиметричним низом.
Флоренс доповнила вбрання босоніжками кольору металік на високих шпильках і сріблястою сумкою Erdem, розшитою лелтіками, з незвичайною фігурною золотою ручкою. На обличчі у неї були невеликі овальні окуляри, а на руках — каблучки. Вона зробила хвилясту зачіску в ретростилі, макіяж з чорними стрілками і нюдовою помадою, а також блідо-рожевий манікюр.
Нагадаємо, Флоренс П’ю прийшла на івент у прозорому вбранні з квітковими аплікаціями від Rodarte і без бюстгальтера.