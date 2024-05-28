У ромпері та косусі: Аня Тейлор-Джой відвідала автоперегони "Формули-1" у Монте-Карло

Відома акторка знову повернулася до Європи, щоб відвідати захід у Монако.

Аня Тейлор-Джой відвідала Гран-прі Монако — гонку "Формули-1" у Монте-Карло. На цей захід вона одягнулася стильно та трохи зухвало, оскільки з'явилася на змаганнях у чорному ромпері та коричневій косусі від Jean Paul Gaultier.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Також акторка доповнила цей образ чорними лоферами табі від Margiela, роговими окулярами ретро-форми, зібраним волоссям та червоною помадою на губах.

Косухи Аня останнім часом полюбила, оскільки декількома днями раніше також одягала таку куртку, але чорного кольору, на захід у Лос-Анджелесі. Акторка прийшла підтримати колегу з фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага" Кріса Гемсворта, оскільки він отримав зірку на Алеї слави у Голлівуді.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Тоді вона одягла шкіряні шорти, чорну водолазку та туфлі на підборах від Christian Louboutin. На куртці у дівчини можна помітити брошку з діамантами Tiffany & Co. яка називається Bird on a Rock. Таку ж прикрасу нещодавно носила акторка Блейк Лайвлі.

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