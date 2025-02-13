У ромпері та з розкішним манікюром: кохана Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — відвідала Тиждень моди

Між концертами та вихованням доньки, яка незабаром відсвяткує свій перший день народження, співачка та модель Сьюкі Вотерхаус також відвідує світські заходи.

Цього тижня вона прилетіла до Нью-Йорка, де 11 лютого відбувся показ американського бренду Michael Kors.

У межах Тижня моди бренд презентував колекцію готового одягу на сезон осінь-зима 2025. Сьюкі позувала перед фотографами у чорному ромпері, який доповнила шкіряним ременем.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Вбрання вона також поєднала з чорним блейзером, капроновими колготками та туфлями на підборах.

Свій образ вона продумала до дрібниць, адже волосся Сьюкі уклала в текстурні хвилі, зробила макіяж, одягла стильні окуляри у тон вбрання і зробила довгий манікюр коричневого кольору.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

Ромпер Сьюкі характерний тим, як оформлено його декольте і нещодавно в дуже схожому вбранні також з'явилася на публіці акторка Кеті Голмс. Вона відвідала коктейльну вечірку бренду Michael Kors, яка відбулася в барі Bemelmans у Нью-Йорку.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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