Емілі Ратажковскі / © Associated Press

Реклама

Показ бренду Victoria’s Secret знову підкорив Нью-Йорк, представивши видовище, що поєднало в собі гламур, енергію і красу. А одним з найромантичніших образів шоу було вбрання, яке на подіумі продемонструвала чарівна Емілі Ратажковскі.

Емілі Ратажковскі / © Associated Press

Модель вийшла на публіку в ніжно-рожевій спідній білизні з мережива і гіпюру, яка включала класичний бюстгальтер, але з прикрашеними стразами бретельками, а також труси з тонкими шлейками на стегнах, теж декорованими стразами.

Емілі Ратажковскі / © Associated Press

Гламуру цьому образу феї також додали високі рукавички і босоніжки з ремінцями-пружинами від відомого бренду Rene Caovilla, який був офіційним брендом шоу і минулого року.

Реклама

Але головною родзинкою образу Емілі стала величезна рожева квітка на її спині. Листя квітки було об’ємним і розправленим у різні боки.

Емілі Ратажковскі / © Associated Press

Емілі Ратажковскі / © Associated Press

Цього року шоу відкрила 34-річна Жасмін Тукс, яка зараз на дев’ятому місяці вагітності, а закривала Белла Хадід.