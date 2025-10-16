- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевій білизні та з величезною квіткою на спині: Емілі Ратажковскі в ніжному образі феї сяяла на шоу Victoria’s Secret
Шоу відбулося 15 жовтня на знаменитій П'ятій авеню і зібрало на одній сцені приголомшливих і талановитих красунь. Емілі підкорила всіх своїм оригінальним образом.
Показ бренду Victoria’s Secret знову підкорив Нью-Йорк, представивши видовище, що поєднало в собі гламур, енергію і красу. А одним з найромантичніших образів шоу було вбрання, яке на подіумі продемонструвала чарівна Емілі Ратажковскі.
Модель вийшла на публіку в ніжно-рожевій спідній білизні з мережива і гіпюру, яка включала класичний бюстгальтер, але з прикрашеними стразами бретельками, а також труси з тонкими шлейками на стегнах, теж декорованими стразами.
Гламуру цьому образу феї також додали високі рукавички і босоніжки з ремінцями-пружинами від відомого бренду Rene Caovilla, який був офіційним брендом шоу і минулого року.
Але головною родзинкою образу Емілі стала величезна рожева квітка на її спині. Листя квітки було об’ємним і розправленим у різні боки.
Цього року шоу відкрила 34-річна Жасмін Тукс, яка зараз на дев’ятому місяці вагітності, а закривала Белла Хадід.