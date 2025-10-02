- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- 119
- 1 хв
У рожевій мереживній сукні: Елізабет Герлі у романтичному образі з'явилася у Нью-Йорку
60-річна британська акторка приїхала на захід до Сполучених Штатів.
Елізабет Герлі потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка зачарувала своїм романтичним аутфітом.
На зірці була рожева мереживна сукня міді А-силуету з високою горловиною і довгими рукавами. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Образ Ліз доповнила бежевими босоніжками на шпильках і рожевим клатчем-футляром, оздобленим великими намистинами.
Герлі зробила гарне укладання з об’ємними локонами і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. У вухах у неї були елегантні сережки з рожевим камінням, а на обличчі — масивні сонцезахисні окуляри.
