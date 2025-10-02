ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
119
1 хв

У рожевій мереживній сукні: Елізабет Герлі у романтичному образі з'явилася у Нью-Йорку

60-річна британська акторка приїхала на захід до Сполучених Штатів.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка зачарувала своїм романтичним аутфітом.

На зірці була рожева мереживна сукня міді А-силуету з високою горловиною і довгими рукавами. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Образ Ліз доповнила бежевими босоніжками на шпильках і рожевим клатчем-футляром, оздобленим великими намистинами.

Герлі зробила гарне укладання з об’ємними локонами і макіяж із ніжно-рожевим блиском на губах. У вухах у неї були елегантні сережки з рожевим камінням, а на обличчі — масивні сонцезахисні окуляри.

119
