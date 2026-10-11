У рожевій сукні і без бюстгальтера: Кім Кардашян з'явилася на Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі

Кім Кардашян / © Getty Images

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Кім Кардашян відвідала Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі, куди вона приїхала, щоб підтримати свого коханого — семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона, який виступає за команду Ferrari. Знаменитість зазнімкували під час прогулянки паддоком перед спринтом на трасі Марина-Бей-стріт, а також у гаражі команди Ferrari під час кваліфікації.

Для появи на спортивному заході Кім обрала ніжний спокусливий образ з колекції прет-а-порте Alaïa весна-літо 2024. На ній була довга напівпрозора сукня ніжно-рожевого кольору з тонкого трикотажу, яка ідеально підкреслила її форми.

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Кім Кардашян / © Getty Images

Вбрання мало високий комір-стійку, відкриті плечі, приталений силует і довгу розкльошену спідницю, яка спадала до підлоги. Під сукню Кардашян не одягла бюстгальтер, тому крізь тонку тканину було помітно обриси її грудей. Ззаду вбрання мало відкриту спині з вузькою вертикальною смугою тканини посередині.

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Кім Кардашян / © Associated Press

Аутфіт зірка реаліті доповнила маленькою рожевою сумкою з крокодилячим тисненням Hermès Kelly, прикрашеною сріблястими хрестами-підвісками, та чорними сонцезахисними окулярами.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж із акцентом на очах. У неї також був молочний манікюр. Образ знаменитості завершили каблучки.

Нагадаємо, Кім Кардашян похизувалася фігурою у золотій сукні і показала поцілунок з коханим.

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