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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
27
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1 хв

У червоній сукні і рукавичках із 3-D квітами: британська дизайнерка зачарувала образом на Каннському кінофестивалі

34-річна Кімберлі Гарнер обрала для своєї появи цікаве вбрання від тайванського бренду Nicole + Felicia.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кімберлі Гарнер

Кімберлі Гарнер / © Associated Press

Британська дизайнерка і світська левиця — Кімберлі Гарнер — відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці білявка постала у яскравому аутфіті від тайванського бренду Nicole + Felicia.

Кімберлі Гарнер / © Associated Press

Кімберлі Гарнер / © Associated Press

На ній була червона обтисла сукня-бюстьє довжини максі, у якій вона засвітила свою нерівномірну засмагу — сліди від купальника. Вбрання у зоні стегон було прикрашене червоними скульптурними 3-D квітами.

Кімберлі Гарнер / © Associated Press

Кімберлі Гарнер / © Associated Press

Родзинкою образу Кімберлі були рукавички без пальців у вигляді таких самих великих 3-D квітів. Вони разом із квітами на сукні створювали неймовірно красивий ефект.

Кімберлі Гарнер / © Associated Press

Кімберлі Гарнер / © Associated Press

Свій лук модельєрка доповнила гостроносими червоними з прозорими вставками туфлями на шпильках. Гарнер зробила зачіску з низьким пучком, максимально природний макіяж і вирішила відмовитися від прикрас, щоб не відволікати уваги від своїх аксесуарів на руках.

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