- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній сукні і рукавичках із 3-D квітами: британська дизайнерка зачарувала образом на Каннському кінофестивалі
34-річна Кімберлі Гарнер обрала для своєї появи цікаве вбрання від тайванського бренду Nicole + Felicia.
Британська дизайнерка і світська левиця — Кімберлі Гарнер — відвідала Каннський кінофестиваль. На червоній доріжці білявка постала у яскравому аутфіті від тайванського бренду Nicole + Felicia.
На ній була червона обтисла сукня-бюстьє довжини максі, у якій вона засвітила свою нерівномірну засмагу — сліди від купальника. Вбрання у зоні стегон було прикрашене червоними скульптурними 3-D квітами.
Родзинкою образу Кімберлі були рукавички без пальців у вигляді таких самих великих 3-D квітів. Вони разом із квітами на сукні створювали неймовірно красивий ефект.
Свій лук модельєрка доповнила гостроносими червоними з прозорими вставками туфлями на шпильках. Гарнер зробила зачіску з низьким пучком, максимально природний макіяж і вирішила відмовитися від прикрас, щоб не відволікати уваги від своїх аксесуарів на руках.