У рожевій сукні і з чокером на шиї: Брук Шилдс позувала на П’ятій авеню

Брук Шилдс / © Getty Images

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Акторку Брук Шилдс, яка наступного місяця відсвяткує 60-й день народження, помітили у Нью-Йорку, де вона привернула увагу перехожих та фотографів своїм яскравим модним вбранням перед магазином Swarovski на П’ятій авеню.

Вона вибрала для виходу у світ яскраву рожеву сукню довжини міді, яка ідеально підкреслювала її фігуру. Це вбрання без рукавів мало ледь помітний розріз під грудьми, що надавав образу нотку сучасності і робив його оригінальнішим. Свій образ вона завершила рожевими мюлями від Prada та відповідними аксесуарами: елегантною сумочкою, ефектними браслетами, каблучкою, а також кольє-чокером з великим каменем у центрі, під колір сукні. Її вибір окулярів та розпущене хвилясте волосся ще більше підкреслюють враження невимушеного гламуру, як і макіяж, який зробили її візажисти.

Брук Шилдс / © Getty Images

Нагадаємо, що тижнем раніше вона також носила сукню з вирізом під грудьми. У зеленому вбранні зі стразами акторка з’явилася на балу Tribeca у Нью-Йоркській академії мистецтв.

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Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images