У рожевій сукні з квітами: Гайді Клум приголомшила ніжним образом у Каннах

Гайді Клум / © Getty Images

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Фотографи зазнімкували Гайді Клум у готелі Martinez у Каннах. Супермодель спускалася сходами у красивому ніжному образі, який просто зачаровує.

На Гайді була рожева сукня з довгим шлейфом, створена із 3D-квітів. У ньому вона була схожа на дівчину-весну.

Гайді Клум / © Getty Images

Вбрання вона доповнила пудрово-рожевими босоніжками. У Клум буза зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою і густими віями, а також довгий нюдовий манікюр.

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Цікаво, куди у цьому аутфіті Клум зібралася, адже відомо, що відповідно до нового встановленого дрескоду Каннського кінофестивалю зіркам заборонено з’являтися на червоній доріжці у вбраннях зі шлейфами.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум зі своїм чоловіком в образах total black прогулялися Каннами.