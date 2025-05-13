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У рожевій сукні з квітами: Гайді Клум приголомшила ніжним образом у Каннах
Німецька супермодель напередодні відкриття Каннського кінофестивалю продемонструвала гарний образ дівчини-весни.
Фотографи зазнімкували Гайді Клум у готелі Martinez у Каннах. Супермодель спускалася сходами у красивому ніжному образі, який просто зачаровує.
На Гайді була рожева сукня з довгим шлейфом, створена із 3D-квітів. У ньому вона була схожа на дівчину-весну.
Вбрання вона доповнила пудрово-рожевими босоніжками. У Клум буза зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою і густими віями, а також довгий нюдовий манікюр.
Цікаво, куди у цьому аутфіті Клум зібралася, адже відомо, що відповідно до нового встановленого дрескоду Каннського кінофестивалю зіркам заборонено з’являтися на червоній доріжці у вбраннях зі шлейфами.
Нагадаємо, раніше Гайді Клум зі своїм чоловіком в образах total black прогулялися Каннами.