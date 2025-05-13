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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні з квітами: Гайді Клум приголомшила ніжним образом у Каннах

Німецька супермодель напередодні відкриття Каннського кінофестивалю продемонструвала гарний образ дівчини-весни.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Фотографи зазнімкували Гайді Клум у готелі Martinez у Каннах. Супермодель спускалася сходами у красивому ніжному образі, який просто зачаровує.

На Гайді була рожева сукня з довгим шлейфом, створена із 3D-квітів. У ньому вона була схожа на дівчину-весну.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Вбрання вона доповнила пудрово-рожевими босоніжками. У Клум буза зачіска з локонами, макіяж із рожевою помадою і густими віями, а також довгий нюдовий манікюр.

Цікаво, куди у цьому аутфіті Клум зібралася, адже відомо, що відповідно до нового встановленого дрескоду Каннського кінофестивалю зіркам заборонено з’являтися на червоній доріжці у вбраннях зі шлейфами.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум зі своїм чоловіком в образах total black прогулялися Каннами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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