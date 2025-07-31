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- Шоу-бізнес
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У рожевій сукні з декольте і відкритою спиною: модель у ніжному образі позувала на Амальфітанському узбережжі
Лаура Селія показала нові знімки з італійських канікул.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram імпровізовану фотосесію з відпочинку в Італії.
Красуня у ніжному образі позувала на терасі Амальфітанського узбережжя. На ній була рожева сукня міді з пікантним декольте, відкритою спиною і спідницею вільного силуету.
Аутфіт Лаура доповнила чорними балетками. У неї була зачіска з прикореневим обʼємом і локонами, макіяж із чорними стрілками і ягідною помадою та французький манікюр.
Нагадаємо, Лаура Селія для морської прогулянки на яхті обрала кремовий в’язаний ліф із 3D-квітами.