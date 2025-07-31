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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
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1 хв

У рожевій сукні з декольте і відкритою спиною: модель у ніжному образі позувала на Амальфітанському узбережжі

Лаура Селія показала нові знімки з італійських канікул.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram імпровізовану фотосесію з відпочинку в Італії.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Красуня у ніжному образі позувала на терасі Амальфітанського узбережжя. На ній була рожева сукня міді з пікантним декольте, відкритою спиною і спідницею вільного силуету.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Аутфіт Лаура доповнила чорними балетками. У неї була зачіска з прикореневим обʼємом і локонами, макіяж із чорними стрілками і ягідною помадою та французький манікюр.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія для морської прогулянки на яхті обрала кремовий в’язаний ліф із 3D-квітами.

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