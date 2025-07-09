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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні з ефектним декольте: Кім Кардашян відвідала Тиждень моди

Американська зірка з’явилася в Парижі в яскравому вбранні, яке привертало увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Getty Images

Теледіва Кім Кардашян, яку буквально кілька тижнів тому бачили на весіллі мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес, знову проводить час у Європі. Вона відвідала Тиждень моди у Парижі, де з’явилася серед гостей шоу Модного дому Balenciaga.

Бренд представив публіці колекцію Haute Couture на сезон осінь-зима 2025-2026. Кім помітили папараці, коли вона залишала штаб-квартиру бренду в яскраво-рожевому вбранні. Кардашян була одягнена в довгу сукню з декольте, галтером і невеликим бантом на грудях. Вбрання мало високий розріз на спідниці з-під якого було видно колготки-туфлі. Образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами укладанням та яскравим макіяжем у коричневій гамі.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Нагадаємо, що також під час весілля Безоса жінка потрапила у кумедну ситуацію — поки Кім позувала сестрі Глоє для фото, та робила селфі. Кумедний момент з Кім і Глоє став «вірусним» і багато хто жартує над сестрами.

Кім і Глое Кардашян у Венеції / © Getty Images

Кім і Глое Кардашян у Венеції / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Getty Images

Кім Кардашян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ким Кардашьян_1 / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

© Getty Images

Ким Кардашьян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
228
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