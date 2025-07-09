- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевій сукні з ефектним декольте: Кім Кардашян відвідала Тиждень моди
Американська зірка з’явилася в Парижі в яскравому вбранні, яке привертало увагу.
Теледіва Кім Кардашян, яку буквально кілька тижнів тому бачили на весіллі мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес, знову проводить час у Європі. Вона відвідала Тиждень моди у Парижі, де з’явилася серед гостей шоу Модного дому Balenciaga.
Бренд представив публіці колекцію Haute Couture на сезон осінь-зима 2025-2026. Кім помітили папараці, коли вона залишала штаб-квартиру бренду в яскраво-рожевому вбранні. Кардашян була одягнена в довгу сукню з декольте, галтером і невеликим бантом на грудях. Вбрання мало високий розріз на спідниці з-під якого було видно колготки-туфлі. Образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами укладанням та яскравим макіяжем у коричневій гамі.
Нагадаємо, що також під час весілля Безоса жінка потрапила у кумедну ситуацію — поки Кім позувала сестрі Глоє для фото, та робила селфі. Кумедний момент з Кім і Глоє став «вірусним» і багато хто жартує над сестрами.