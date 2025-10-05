У рожевій сукні з глибоким декольте: Джулія Робертс у яскравому образі трьохрічної давності презентувала новий фільм

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс відвідала спеціальний показ фільму від Amazon MGM Studios «Після полювання» (After The Hunt), у якому зіграла головну роль. Захід відбувся у театрі Девіда Геффена, в Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи акторка обрала яскравий образ. На ній була рожева сукня Keele довжини міді з весняно-літньої колекції 2021 року бренду Greta Constantine. Вбрання А-силуету мало глибоке V-подібне декольте, рукави-ліхтарики до ліктів і спідницю вільного крою.

Джулія Робертс / © Getty Images

До речі, у цій сукні, тільки вона була довжини максі, Джулія з’являлася на прем’єрі романтичної комедії «Квиток до раю» у жовтні 2022 року, в якій зіграла разом із Джорджем Клуні.

Джулія Робертс на прем’єрі фільму у 2022 році / © Associated Press

Джулія Робертс і Джордж Клуні на прем’єрі фільму у 2022 році / © Associated Press

Цього разу свій аутфіт Робертс доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках, сатиновим рожевим клатчем Tyler Ellis і розкішним кольє з різнокольоровим камінням від Sabyasachi.

Джулія зробила об’ємне укладання з локонами, вечірній макіяж і чорний манікюр.

Нагадаємо, Джулія Робертс потрапила під приціл папараці у цікавому пальті від бренду Libertin із зображенням портрету Вільяма Шекспіра.