- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 2006
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевій сукні з глибоким декольте і пір'ям: Глое Кардашян обрала розкішний образ для весілля мільярдера
Зірка реаліті у гарному вбранні від Tamara Ralph сяяла на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес в Італії.
Фотографи зазнімкували Глое Кардашян, коли вона разом із сестрою Кім йшла до водного таксі, яке їх відвезло на весільну церемонію Джеффа Безоса і Лорен Санчес на острів Сан-Джорджо-Маджоре.
Глое продемонструвала розкішний і ніжний образ. На ній була рожева сукня по фігурі, розшита лелітками з кутюрної осінньої колекції 2024 бренду Tamara Ralph. Вбрання мало глибоке декольте і було без бретельок.
Аутфіт зірка реаліті доповнила накидкою з пір’ям в тон, красивим комплектом діамантових прикрас від Lorraine Schwartz і чорними сонцезахисними окулярами. Вона зробила гладкий низький пучок, макіяж із рожевими рум’янами і молочний манікюр.
Нагадаємо, Глое Кардашян в аеропорту у Венеції з’явилася у леопардовому кетс’юті і мюлях на шпиьках.