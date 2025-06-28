У рожевій сукні з глибоким декольте і пір'ям: Глое Кардашян обрала розкішний образ для весілля мільярдера

Глое Кардашян / © Getty Images

Реклама

Фотографи зазнімкували Глое Кардашян, коли вона разом із сестрою Кім йшла до водного таксі, яке їх відвезло на весільну церемонію Джеффа Безоса і Лорен Санчес на острів Сан-Джорджо-Маджоре.

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Глое продемонструвала розкішний і ніжний образ. На ній була рожева сукня по фігурі, розшита лелітками з кутюрної осінньої колекції 2024 бренду Tamara Ralph. Вбрання мало глибоке декольте і було без бретельок.

Глое Кардашян / © Associated Press

Аутфіт зірка реаліті доповнила накидкою з пір’ям в тон, красивим комплектом діамантових прикрас від Lorraine Schwartz і чорними сонцезахисними окулярами. Вона зробила гладкий низький пучок, макіяж із рожевими рум’янами і молочний манікюр.

Реклама

Глое Кардашян / © Getty Images

Нагадаємо, Глое Кардашян в аеропорту у Венеції з’явилася у леопардовому кетс’юті і мюлях на шпиьках.