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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
2006
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні з глибоким декольте і пір'ям: Глое Кардашян обрала розкішний образ для весілля мільярдера

Зірка реаліті у гарному вбранні від Tamara Ralph сяяла на весіллі Джеффа Безоса і Лорен Санчес в Італії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глое Кардашян

Глое Кардашян / © Getty Images

Фотографи зазнімкували Глое Кардашян, коли вона разом із сестрою Кім йшла до водного таксі, яке їх відвезло на весільну церемонію Джеффа Безоса і Лорен Санчес на острів Сан-Джорджо-Маджоре.

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Кім і Глое Кардашян / © Associated Press

Глое продемонструвала розкішний і ніжний образ. На ній була рожева сукня по фігурі, розшита лелітками з кутюрної осінньої колекції 2024 бренду Tamara Ralph. Вбрання мало глибоке декольте і було без бретельок.

Глое Кардашян / © Associated Press

Глое Кардашян / © Associated Press

Аутфіт зірка реаліті доповнила накидкою з пір’ям в тон, красивим комплектом діамантових прикрас від Lorraine Schwartz і чорними сонцезахисними окулярами. Вона зробила гладкий низький пучок, макіяж із рожевими рум’янами і молочний манікюр.

Глое Кардашян / © Getty Images

Глое Кардашян / © Getty Images

Нагадаємо, Глое Кардашян в аеропорту у Венеції з’явилася у леопардовому кетс’юті і мюлях на шпиьках.

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