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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні з кейпнакидкою: Елізабет Герлі сходила на захід у Римі

59-річна британська акторка з’явилася на світському заході Італії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі відвідала вечерю з нагоди відкриття «Orizzonti | Rosso» в Палаццо Барберіні у Римі.

Акторка та світська левиця вийшла на публіку у яскраво-рожевій сукні з глибоким вирізом на декольте та кейпнакидкою, доповнивши аутфіт мініатюрним сріблястим клатчем та босоніжками на платформі.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

У Герлі був насичений макіяж очей, вона розпустила волосся, зробивши об’ємне укладання легкими хвилями, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск. У вухах у знаменитості сяяли квіткові сережки-висячки.

Елізабет часто з’являється на публічних заходах у сукнях рожевого кольору, оскільки є послом Фонду досліджень раку молочної залози.

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Associated Press

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

Елізабет Герлі / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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