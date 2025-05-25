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- Шоу-бізнес
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У рожевій сукні з кейпнакидкою: Елізабет Герлі сходила на захід у Римі
59-річна британська акторка з’явилася на світському заході Італії.
Елізабет Герлі відвідала вечерю з нагоди відкриття «Orizzonti | Rosso» в Палаццо Барберіні у Римі.
Акторка та світська левиця вийшла на публіку у яскраво-рожевій сукні з глибоким вирізом на декольте та кейпнакидкою, доповнивши аутфіт мініатюрним сріблястим клатчем та босоніжками на платформі.
У Герлі був насичений макіяж очей, вона розпустила волосся, зробивши об’ємне укладання легкими хвилями, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск. У вухах у знаменитості сяяли квіткові сережки-висячки.
Елізабет часто з’являється на публічних заходах у сукнях рожевого кольору, оскільки є послом Фонду досліджень раку молочної залози.