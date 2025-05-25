У рожевій сукні з кейпнакидкою: Елізабет Герлі сходила на захід у Римі

Елізабет Герлі / © Getty Images

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Елізабет Герлі відвідала вечерю з нагоди відкриття «Orizzonti | Rosso» в Палаццо Барберіні у Римі.

Акторка та світська левиця вийшла на публіку у яскраво-рожевій сукні з глибоким вирізом на декольте та кейпнакидкою, доповнивши аутфіт мініатюрним сріблястим клатчем та босоніжками на платформі.

Елізабет Герлі / © Getty Images

У Герлі був насичений макіяж очей, вона розпустила волосся, зробивши об’ємне укладання легкими хвилями, а на губи нанесла ніжно-рожевий блиск. У вухах у знаменитості сяяли квіткові сережки-висячки.

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Елізабет часто з’являється на публічних заходах у сукнях рожевого кольору, оскільки є послом Фонду досліджень раку молочної залози.

Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Associated Press Елізабет Герлі / © Getty Images Елізабет Герлі / © Getty Images