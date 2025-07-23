- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
У рожевій сукні з квітами і леопардовим принтом: сестра Кейт Мосс на прем'єрі в Лондоні
Дівчина прийшла подивитися продовження культового фільму.
Скандальна британська модель — Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі 90-х Кейт Мосс сяяла перед камерами в Лондоні. Дівчина відвідала прем’єрний показ фільму «Голий пістолет» у кінотеатрі Cineworld Leicester Square.
Лотті одягла на захід довгу сукню оригінального дизайну — воно було рожевого кольору і з відкритим одним плечем. Її вбрання мало довгі рукави, розкльошені й асиметричні. Також сукню прикрашали зав’язки під грудьми і принт з квітковими та хижими елементами. Волосся модель уклала в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж з рожевими рум’янами та надягнула золоті сережки.
Кілька деталей макіяжу вона також показала в Instagram.
У фільмі, прем’єру якого відвідала Лотті Мосс, зіграла Памела Андерсон. Зірка з’явилася перед фотографами в розкішній фіолетовій сукні без бретелей від бренду Rodarte, а своє коротке волосся накрутила.
Нагадаємо, що «Голий пістолет» — це продовження трилогії, яка виходила на екрани в 1980-1990 роках і в якій розповідалося про пригоди незграбного поліцейського.