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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні з квітами і леопардовим принтом: сестра Кейт Мосс на прем'єрі в Лондоні

Дівчина прийшла подивитися продовження культового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Getty Images

Скандальна британська модель — Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі 90-х Кейт Мосс сяяла перед камерами в Лондоні. Дівчина відвідала прем’єрний показ фільму «Голий пістолет» у кінотеатрі Cineworld Leicester Square.

Лотті одягла на захід довгу сукню оригінального дизайну — воно було рожевого кольору і з відкритим одним плечем. Її вбрання мало довгі рукави, розкльошені й асиметричні. Також сукню прикрашали зав’язки під грудьми і принт з квітковими та хижими елементами. Волосся модель уклала в елегантну зачіску, зробила ніжний макіяж з рожевими рум’янами та надягнула золоті сережки.

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Кілька деталей макіяжу вона також показала в Instagram.

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Instagram Лотті Мосс

У фільмі, прем’єру якого відвідала Лотті Мосс, зіграла Памела Андерсон. Зірка з’явилася перед фотографами в розкішній фіолетовій сукні без бретелей від бренду Rodarte, а своє коротке волосся накрутила.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Нагадаємо, що «Голий пістолет» — це продовження трилогії, яка виходила на екрани в 1980-1990 роках і в якій розповідалося про пригоди незграбного поліцейського.

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © East News

Лотті Мосс / © East News

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

Лотті Мосс / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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