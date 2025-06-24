У рожевій сукні з лелітками: Анастасія Цимбалару у ніжному образі з'явилася на благодійному бранчі

Анастасія Цимбалару

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У Києві, у ресторані Belkin, відбувся благодійний бранч «Досліди Анастасії Цимбалару». На івенті говорили про красу, жіночу силу і підтримку військових.

Анастасія постала на заході у ніжному образі, у якому була схожою на справжню принцесу. На акторці була гарна рожева сукня з лелітками і рюшею, яку вона скомбінувала з білими слінгбеками. Цимбалару доповнила свій аутфіт зачіскою з локонами, макіяжем у ніжних відтінках та елегантними сережками з перлами.

Анастасія Цимбалару/Фото Андрій Піддубняк

Метою заходу було допомогти старшій бойовій медикині 412 Полку Nemesis, молодшій сержантці Олені Риж зібрати кошти на авто для виконання бойових завдань.

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Олена Риж/Фото Андрій Піддубняк

«Ця подія — не просто про косметику чи моду. Вона про нашу стійкість, про нашу жіночність, яку не зламати навіть війною. Вона про вдячність до тих, хто боронить нашу землю, адже ми сьогодні тут, бо вони там. І кошти, які ми зібрали, підуть на підтримку саме цих людей — тих, хто дозволяє нам зараз обирати світло замість темряви», — сказала Анастасія Цимбалару.

Анастасія Цимбалару/Фото Андрій Піддубняк

На події була присутня ще одна українська захисниця — молодша сержантка, інструкторка з фізичної підготовки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України — Анна Руденок.

Анна Руденок/Фото Андрій Піддубняк

Олена Риж та Анна Руденко поділилися своїми історіями, розповіли про реальність жінок на фронті, про силу, яка не має гендеру, і про те, чому військові сьогодні захищають не лише території — а й право цивільних жити, любити і бути собою.

Стилістка Женя Рушай створила красиві луки для військовослужбовець, враховуючи літні тренди. Візажині Аліна Купчак і Діана Янович провели майстер-клас створення мейкапу захисницям і поділилися корисними лайфхаками догляду за шкірою. А фотографиня Марія Малкіна розкрила тему справжньої краси у кадрі й внутрішнього стану жінки.

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Ведучими івенту були харизматичні Олексій Донцов і Катя Сташко.

Катя Сташко та Олексій Донцов/Фото Андрій Піддубняк

Виступали цього вечора з музичними подарунками гурт «Очі в очі» і співачка Анастасія Балог.

Анна Малиновська, Анастасія Цимбалару і Марина Арістова/Фото Андрій Піддубняк

Анастасія Цимбалару і Влада Дедкова/Фото Андрій Піддубняк

Христина Горняк/Фото Андрій Піддубняк

Мирослава Мандзюк/Фото Андрій Піддубняк

Ірина Татаренко/Фото Андрій Піддубняк

Лідія Новоселецька/Фото Андрій Піддубняк

Ксенія Виноградова/Фото Андрій Піддубняк

Анастасія Цимбалару і Вікторія Ференчук/Фото Андрій Піддубняк

Марина Арістова/Фото Андрій Піддубняк

Анастасія Цимбалару і Дар’я Тильванчук/Фото Андрій Піддубняк