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- Шоу-бізнес
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У рожевій сукні з лелітками: Анастасія Цимбалару у ніжному образі з'явилася на благодійному бранчі
Українська акторка зібрала на благодійному заході понад 100 жінок.
У Києві, у ресторані Belkin, відбувся благодійний бранч «Досліди Анастасії Цимбалару». На івенті говорили про красу, жіночу силу і підтримку військових.
Анастасія постала на заході у ніжному образі, у якому була схожою на справжню принцесу. На акторці була гарна рожева сукня з лелітками і рюшею, яку вона скомбінувала з білими слінгбеками. Цимбалару доповнила свій аутфіт зачіскою з локонами, макіяжем у ніжних відтінках та елегантними сережками з перлами.
Метою заходу було допомогти старшій бойовій медикині 412 Полку Nemesis, молодшій сержантці Олені Риж зібрати кошти на авто для виконання бойових завдань.
«Ця подія — не просто про косметику чи моду. Вона про нашу стійкість, про нашу жіночність, яку не зламати навіть війною. Вона про вдячність до тих, хто боронить нашу землю, адже ми сьогодні тут, бо вони там. І кошти, які ми зібрали, підуть на підтримку саме цих людей — тих, хто дозволяє нам зараз обирати світло замість темряви», — сказала Анастасія Цимбалару.
На події була присутня ще одна українська захисниця — молодша сержантка, інструкторка з фізичної підготовки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України — Анна Руденок.
Олена Риж та Анна Руденко поділилися своїми історіями, розповіли про реальність жінок на фронті, про силу, яка не має гендеру, і про те, чому військові сьогодні захищають не лише території — а й право цивільних жити, любити і бути собою.
Стилістка Женя Рушай створила красиві луки для військовослужбовець, враховуючи літні тренди. Візажині Аліна Купчак і Діана Янович провели майстер-клас створення мейкапу захисницям і поділилися корисними лайфхаками догляду за шкірою. А фотографиня Марія Малкіна розкрила тему справжньої краси у кадрі й внутрішнього стану жінки.
Ведучими івенту були харизматичні Олексій Донцов і Катя Сташко.
Виступали цього вечора з музичними подарунками гурт «Очі в очі» і співачка Анастасія Балог.