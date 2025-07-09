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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
763
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1 хв

У рожевій сукні з паєтками: американська телезірка в образі ляльки Барбі прийшла на прем'єру "Супермена"

Пейдж Моблі мала стрункий і привабливий вигляд у гламурному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пейдж Моблі

Пейдж Моблі / © Associated Press

Американська телезірка Пейдж Моблі відвідала в Лос-Анджелесі прем’єру супергеройського екшну «Супермен», у якому зіграла.

На захід вона прийшла у гламурному образі ляльки Барбі. На ній була рожева сукня з паєтками приталеного силуету, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало глибоке декольте й атласний широкий пояс зі складками.

Пейдж Моблі / © Associated Press

Пейдж Моблі / © Associated Press

Пейдж зробила укладання з локонами, макіяж з ніжно-рожевим блиском і рожевий манікюр. На руках у Моблі були браслети й каблучки з діамантами.

Пейдж Моблі / © Associated Press

Пейдж Моблі / © Associated Press

Про фільм:

Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором (Ніколас Голт), який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії.

В український прокат фільм «Супермен» виходить 10 липня.

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