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- Категорія
- Шоу-бізнес
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У рожевій сукні з паєтками: американська телезірка в образі ляльки Барбі прийшла на прем'єру "Супермена"
Пейдж Моблі мала стрункий і привабливий вигляд у гламурному вбранні.
Американська телезірка Пейдж Моблі відвідала в Лос-Анджелесі прем’єру супергеройського екшну «Супермен», у якому зіграла.
На захід вона прийшла у гламурному образі ляльки Барбі. На ній була рожева сукня з паєтками приталеного силуету, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало глибоке декольте й атласний широкий пояс зі складками.
Пейдж зробила укладання з локонами, макіяж з ніжно-рожевим блиском і рожевий манікюр. На руках у Моблі були браслети й каблучки з діамантами.
Про фільм:
Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором (Ніколас Голт), який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії.
В український прокат фільм «Супермен» виходить 10 липня.