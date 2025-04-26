У рожевій сукні з пікантним декольте: дружина Ліонеля Мессі потусила на вечірці Tiffany & Co

Антонела Рокуццо / © Getty Images

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37-річна мати трьох дітей одягла рожеву сукню з глибоким вирізом на декольте та з’явилася на вечірці Tiffany & Co., присвяченій запуску колекції Blue Book 2025: Sea of ​​Wonder у Метрополітен-музеї.

Антонела доповнила свій гламурний образ великими сережками з діамантами, діамантовим кольє на шиї та каблучкою з каменем, а також одягла браслет. У неї був світлий манікюр, виразний вечірній макіяж з пишними віями і волосся укладене в гладку зачіску.

Антонела Рокуццо / © Getty Images

Інфлюєнсерка з’явилася на світському заході без свого знаменитого чоловіка, але сяяла в компанії подруг-моделей — Адріани Ліми, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Валентини Феррер.

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Антонела Рокуццо, Розі Хантінгтон-Уайтлі, Адріана Ліма та Валентина Феррер / © Getty Images