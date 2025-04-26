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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

У рожевій сукні з пікантним декольте: дружина Ліонеля Мессі потусила на вечірці Tiffany & Co

Інфлюєнсерка, бізнес-леді та дружина одного з найвідоміших футболістів світу — Ліонеля Мессі — Антонела Рокуццо відвідала світську тусовку у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Антонела Рокуццо

Антонела Рокуццо / © Getty Images

37-річна мати трьох дітей одягла рожеву сукню з глибоким вирізом на декольте та з’явилася на вечірці Tiffany & Co., присвяченій запуску колекції Blue Book 2025: Sea of ​​Wonder у Метрополітен-музеї.

Антонела доповнила свій гламурний образ великими сережками з діамантами, діамантовим кольє на шиї та каблучкою з каменем, а також одягла браслет. У неї був світлий манікюр, виразний вечірній макіяж з пишними віями і волосся укладене в гладку зачіску.

Антонела Рокуццо / © Getty Images

Антонела Рокуццо / © Getty Images

Інфлюєнсерка з’явилася на світському заході без свого знаменитого чоловіка, але сяяла в компанії подруг-моделей — Адріани Ліми, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Валентини Феррер.

Антонела Рокуццо, Розі Хантінгтон-Уайтлі, Адріана Ліма та Валентина Феррер / © Getty Images

Антонела Рокуццо, Розі Хантінгтон-Уайтлі, Адріана Ліма та Валентина Феррер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
197
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