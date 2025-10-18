ТСН у соціальних мережах

У рожевій сукні з прозорою спідницею: Сідні Свіні відвідала Лондонський кінофестиваль

Дівчина обрала вбрання від британського бренаду, яке також часто обирає принцеса Кейт.

Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні відвідала 69-й Лондонський кінофестиваль, де вийшла на червону доріжку перед прем’єрою картини «Крісті», яку показували в межах цього знаменитого заходу.

Сідні Свіні в Лондоні / © Associated Press

Сідні Свіні в Лондоні / © Associated Press

Дівчина одягла з такої нагоди британський бренд — ніжно-рожеву сукню від Alexander McQueen. Це було вбрання, що поєднувало атлас і ніжне напівпрозоре мереживо.

Сідні Свіні в Лондоні / © Associated Press

Сідні Свіні в Лондоні / © Associated Press

Атласна деталь вбрання була на грудях, талії і стегнах, і нагадувала корсет. А ось мереживо прикрашало плечі і низ спідниці. Також на подолі були об’ємні рюші.

Волосся Сідні уклала в гламурну зачіску голлівудська хвиля, а на її обличчі був ніжний і красивий макіяж.

Сідні Свіні в Лондоні / © Associated Press

Сідні Свіні в Лондоні / © Associated Press

Ця сукня трохи нагадала ту, яку Сідні вже носила раніше на кінофестивалі в Торонто. Її ніжно-рожеве вбрання було від бренду Erdem і мало пом’яту спідницю.

Сідні Свіні в Тронто / © Getty Images

Сідні Свіні в Тронто / © Getty Images

Фільм «Крісті», який презентувала Сідні, — це біографічна драма про колишню професійну боксерку Крісті Мартін, роль якої виконала Свіні. У стрічці буде розказано про сходження зірки боксу до статусу найвідомішої жінки-боксера Америки в 1990-х роках, а потім про замах на неї, скоєний чоловіком 2010 року.

