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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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80
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1 хв

У рожевій сукні з відкритою спиною: Гейлі Бібер в образі від Chanel позувала на заході

Модель підкреслила фігуру кастомним ніжним вбранням.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер була серед зіркових красунь на шостому щорічному благодійному галавечорі Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі.

Для світської події модель обрала створену спеціально для неї рожеву сукню максі від Chanel. Лаконічний приталений крій підкреслював її струнку фігуру, а довгий поділ повністю приховував взуття.

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Associated Press

Головною родзинкою вбрання стало оздоблення бретельок і квадратного вирізу декольте. Їх прикрашала об’ємна композиція із золотистих намистин, різнокольорових декоративних елементів, світлих і чорних волокон та тонких ланцюжків-підвісок.

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Associated Press

Зі спини сукня мала не менш ефектний вигляд: глибокий виріз відкривав спину Гейлі, а довгий розріз на спідниці додавав образу пікантності.

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Associated Press

У вухах у Бібер були сережки з перлинами, а на руках — каблучки. Вона зробила укладання з мʼякими локонами і макіяж з насиченими рожевими рум’янами та рожевою помадою. Лук знаменитість завершила темно- бордовим манікюром.

Гейлі Бібер / © Associated Press

Гейлі Бібер / © Associated Press

Нагадаємо, Джастін і Гейлі Бібери показали, як відсвяткували восьму річницю весілля.

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